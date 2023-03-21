"Женщина пошла вразнос": Сара Окс рассказала свою версию конфликта в фитнес-клубе в Одинцове

Актриса Сара Окс, известная по сериалам "Универ" и "Полицейский с Рублёвки", уверена, что скандал в фитнес-клубе в подмосковном Одинцове из-за велотренажёра с девушкой Алёной был подстроен ради пиара. Свою версию произошедшего она рассказала в беседе с телеканалом "360".

По словам Окс, в одинцовском фитнес-клубе она занимается уже больше года и это первый конфликт. Во время последнего визита актриса оставила полотенце на тренажёре и отошла налить воды, когда увидела неприятную сцену. Как рассказала Окс, Алёна наступила на полотенце и начала протирать им полы, а затем положила его на место — "такое опускалово". Девушка также взяла бутылку актрисы и выкинула её куда-то. В дальнейшем же Окс уступила тренажёр Алёне, но напомнила о правилах и о том, что инвентарь принадлежит фитнес-клубу.

"Я не могла понять, почему такая агрессия, чего человек от меня хочет. <…> На мои слова, что, вообще-то, в фитнес-клубе весь инвентарь общий и такого нет, что мы под себя его когда-то подкрутили, женщина пошла вразнос, начались личные оскорбления", — сообщила Окс.

Она считает этот конфликт женской разборкой. На видео он не попал, поскольку произошёл в недосягаемом для камеры видеонаблюдения месте, поэтому единственный свидетель — муж Алёны, но он в драку не вмешивался. Окс отметила, что тренажёр очень тяжёлый, поэтому она не могла отобрать его у соперницы. В результате драки пострадали обе — актрисе девушка вырвала клок волос, поцарапала лицо, ключицу и живот. По мнению Окс, этот конфликт подстроен: Алёна спровоцировала её намеренно, а потом поведала свою историю СМИ.

"История стара как мир. Когда берут более или менее известного артиста, раскручивают на какой-то скандал, чтобы на его имени попиариться. Других объяснений, почему такое произошло, у меня нет", — добавила актриса.