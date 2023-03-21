Пушилин: У украинских военных осталось порядка пяти путей снабжения в Авдеевке

У украинских военных в Авдеевке осталось порядка пяти путей снабжения. Об этом в эфире телеканала "Звезда" заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, это не всегда хорошие асфальтированные дороги, однако их хватит для снабжения противника.

Пушилин добавил, что огневые средства ВС РФ достают до этих путей. В этой связи очень важно своевременно получать сведения о перемещениях техники ВСУ по данным территориям. Врио главы ДНР также отметил, что пока у украинских военных есть возможности, которые позволяют задействовать дороги.

"Одна из важных задач — перерезание у противника путей снабжения, путей доставки резервов, боеприпасов. Здесь и сейчас мы не можем говорить, что здесь столь критичная для противника ситуация, как в Артёмовске", — заявил он.