Стала известна судьба особняка Кёнигов в Санкт-Петербурге

В особняке Кёнигов на Пироговской набережной в Санкт-Петербурге продолжается реставрация фасадов. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник АО "Концерн "Морское подводное оружие — Гидроприбор" Анна Шаповалова в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Сейчас продолжаются работы по реставрации фасадов особняка. Ему возвращён исторический цвет. Точных сроков окончания работ нет, всё движется постепенно, своим чередом", — сказала Шаповалова.

По её словам, в настоящее время рабочие приводят в порядок инженерные коммуникации особняка. О преображении внутренних интерьеров говорить рано, отметила собеседница газеты. Она добавила, что сегодня в здании находится профком, медпункт, библиотека, а также несколько рабочих кабинетов. В залах особняка проводятся встречи, конференции, совещания и другие мероприятия, которые проводит концерн.

Двухэтажный особняк сахарозаводчика Леопольда Кёнига возведён по проекту архитектора Николая Трусова в конце XIX века.