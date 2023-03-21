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21 марта, 12:37

Стала известна судьба особняка Кёнигов в Санкт-Петербурге

Петербургскому особняку Кёнигов XIX века постройки вернули исторический цвет

<p>Особняк Кёнигов. Обложка © Роман Пименов / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-03-21/stala-izvestna-sudba-osobnyaka-kenigov-na-pirogovskoy-naberezhnoy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

Особняк Кёнигов. Обложка © Роман Пименов / "Петербургский дневник"

В особняке Кёнигов на Пироговской набережной в Санкт-Петербурге продолжается реставрация фасадов. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник АО "Концерн "Морское подводное оружие — Гидроприбор" Анна Шаповалова в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Сейчас продолжаются работы по реставрации фасадов особняка. Ему возвращён исторический цвет. Точных сроков окончания работ нет, всё движется постепенно, своим чередом", — сказала Шаповалова.

По её словам, в настоящее время рабочие приводят в порядок инженерные коммуникации особняка. О преображении внутренних интерьеров говорить рано, отметила собеседница газеты. Она добавила, что сегодня в здании находится профком, медпункт, библиотека, а также несколько рабочих кабинетов. В залах особняка проводятся встречи, конференции, совещания и другие мероприятия, которые проводит концерн.

Реставраторы воссоздали новый шпиль Нотр-Дама по оригинальному проекту

Реставраторы воссоздали новый шпиль Нотр-Дама по оригинальному проекту

Двухэтажный особняк сахарозаводчика Леопольда Кёнига возведён по проекту архитектора Николая Трусова в конце XIX века.

Ранее сообщалось, что на реставрацию фасада Исаакиевского собора в 2023 году направят 250 миллионов рублей. А в 2022 году в крупнейшем храмовом комплексе Петербурга восстановили две старинные иконы центрального иконостаса высотой в три метра.

Никита Никонов
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