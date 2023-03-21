Украинцы сравнивают работу российских сил ПВО с "чёрной магией"
The Economist: В Киеве сравнивают с "чёрной магией" работу систем ПВО России против БПЛА
В Киеве сравнивают с "чёрной магией" работу российских систем ПВО, которым удаётся успешно сбивать украинские беспилотники. Об этом сообщает британское издание Economist, ссылаясь на собственный источник в разведке Украины.
"Русские занимаются чёрной магией в электромагнитной обороне. Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба", — говорится в материале.
Неназванный, но осведомлённый собеседник издания добавил, что в скором времени ВСУ получат от Запада высокотехнологические мощности. При этом он признал, что украинцам всё равно будет непросто.
Ранее сообщалось, что российские войска с начала СВО уничтожили более 3,5 тысячи беспилотников ВСУ. Кроме того, генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что ВС РФ сбили 403 самолёта и 223 вертолёта противника.
Vk.com / Минобороны России