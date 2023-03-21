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Опубликовано 21 марта 2023, 12:31

Украинцы сравнивают работу российских сил ПВО с "чёрной магией"

The Economist: В Киеве сравнивают с "чёрной магией" работу систем ПВО России против БПЛА

В Киеве сравнивают с "чёрной магией" работу российских систем ПВО, которым удаётся успешно сбивать украинские беспилотники. Об этом сообщает британское издание Economist, ссылаясь на собственный источник в разведке Украины.

"Русские занимаются чёрной магией в электромагнитной обороне. Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба", — говорится в материале.

Неназванный, но осведомлённый собеседник издания добавил, что в скором времени ВСУ получат от Запада высокотехнологические мощности. При этом он признал, что украинцам всё равно будет непросто.

Озвучены данные об огромных потерях ВСУ на Донецком направлении
Озвучены данные об огромных потерях ВСУ на Донецком направлении

Ранее сообщалось, что российские войска с начала СВО уничтожили более 3,5 тысячи беспилотников ВСУ. Кроме того, генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что ВС РФ сбили 403 самолёта и 223 вертолёта противника.

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Vk.com / Минобороны России

Наталья Исакова
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