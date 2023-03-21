Россиянам объяснили, как купить косметику в Интернете и не нарваться на подделку

Многие предпочитают заказывать косметику в Интернете из-за того, что это крайне удобно, а также потому что там большой выбор товаров и продавцов. Однако в Сети очень легко приобрести подделку, ведь, например, у Wildberries и Ozon продавцам даже не обязательно предоставлять сертификаты на продукцию. О том, как приобретать косметику в Интернете и не напороться на фейковый товар, Лайфу рассказала основатель бренда профессиональной косметики для волос 19Lab Professional Валентина Глушкова.

"Перед покупкой обязательно посмотрите рейтинг продавца и отзывы от других покупателей. Если у продавца много отрицательных отзывов или его рейтинг низкий, то это может быть признак недобросовестности. Лучший способ избежать подделок — покупать у официальных дистрибьюторов и производителей. Они точно имеют все сертификаты и декларации соответствия на свои товары и гарантируют её подлинность", — рассказала Глушкова.

Основатель бренда профессиональной косметики для волос 19Lab Professional Валентина Глушкова. Фото предоставлено Лайфу

Крайне важно изучить не только продавца и товары, но и сам интернет-магазин, где вы решили приобрести косметику. Прежде чем оплатить покупку, хорошо будет убедиться в надёжности портала, изучить отзывы и информацию о компании. Ещё один момент касается упаковки: у оригинальной продукции имеется штрихкод, ГОСТ, по которому сертифицируется продукция, и название производителя с юридическим адресом. Любой сертификат можно проверить в Едином реестре сертификатов. Кроме того, стоит сравнить цены в разных магазинах: слишком низкая — хороший повод задуматься о том, стоит ли покупать товар в этом месте.

"Если вы получили продукт и у вас есть сомнения в его подлинности, проверьте его. Сравните его с фотографиями на сайте производителя, проверьте текстуру и запах. Если что-то не совпадает, пишите заявление на возврат товара", — добавила Глушкова.