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21 марта, 14:15

Россиянам объяснили, как купить косметику в Интернете и не нарваться на подделку

Эксперт посоветовала покупать косметику в Сети только у официальных производителей

Многие предпочитают заказывать косметику в Интернете из-за того, что это крайне удобно, а также потому что там большой выбор товаров и продавцов. Однако в Сети очень легко приобрести подделку, ведь, например, у Wildberries и Ozon продавцам даже не обязательно предоставлять сертификаты на продукцию. О том, как приобретать косметику в Интернете и не напороться на фейковый товар, Лайфу рассказала основатель бренда профессиональной косметики для волос 19Lab Professional Валентина Глушкова.

"Перед покупкой обязательно посмотрите рейтинг продавца и отзывы от других покупателей. Если у продавца много отрицательных отзывов или его рейтинг низкий, то это может быть признак недобросовестности. Лучший способ избежать подделок — покупать у официальных дистрибьюторов и производителей. Они точно имеют все сертификаты и декларации соответствия на свои товары и гарантируют её подлинность", — рассказала Глушкова.

Основатель бренда профессиональной косметики для волос 19Lab Professional Валентина Глушкова. Фото предоставлено Лайфу

Основатель бренда профессиональной косметики для волос 19Lab Professional Валентина Глушкова. Фото предоставлено Лайфу

Крайне важно изучить не только продавца и товары, но и сам интернет-магазин, где вы решили приобрести косметику. Прежде чем оплатить покупку, хорошо будет убедиться в надёжности портала, изучить отзывы и информацию о компании. Ещё один момент касается упаковки: у оригинальной продукции имеется штрихкод, ГОСТ, по которому сертифицируется продукция, и название производителя с юридическим адресом. Любой сертификат можно проверить в Едином реестре сертификатов. Кроме того, стоит сравнить цены в разных магазинах: слишком низкая — хороший повод задуматься о том, стоит ли покупать товар в этом месте.

"Если вы получили продукт и у вас есть сомнения в его подлинности, проверьте его. Сравните его с фотографиями на сайте производителя, проверьте текстуру и запах. Если что-то не совпадает, пишите заявление на возврат товара", — добавила Глушкова.

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Shutterstock

Ольга Годуненко
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