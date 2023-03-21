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Опубликовано 21 марта 2023, 12:59

Вучич: Сербия хочет, чтобы конфликт на Украине остановился "в эту самую секунду"

Президент Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни заявил, что республика выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине и наступление мира.

"Что касается Сербии, мы бы больше всего хотели, чтобы война на Украине остановилась в эту самую секунду. Знаю, что на Западе говорят только о том, кто победит, а кто поиграет. Меня не интересует, кто победит, а кто проиграет. Сербию интересует только, когда наступит мир", — отметил Вучич.

Сербский лидер также заметил, что сегодня нельзя просто так произнести слово "мир" и не получить "политический подзатыльник". При этом Вучич опасается, что мир не наступит.

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Ранее Александр Вучич заявил, что политические представители западных стран признались ему в разговорах, что принимают участие в украинском конфликте.

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ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Артур Белкин
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