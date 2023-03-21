Starlink не даёт ВСУ использовать спутники над новыми регионами РФ и водой

Компания SpaceX использует геозонирование, чтобы у Украины были некоторые ограничения в использовании терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке.

Так, компания Илона Маска заблокировала использование Киевом терминалов над территорией республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Вместе с тем применять их нельзя в тот момент, когда оборудование движется со скоростью свыше 100 километров в час. Вода тоже стала запретной зоной.

"Просто поместите терминал в лодку, и он (терминал Starlink. — Прим. Лайфа) перестанет работать", — отметили в украинской разведке.