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21 марта, 13:11

Starlink не даёт ВСУ использовать спутники над новыми регионами РФ и водой

The Economist: Starlink заблокировала применение Киевом терминалов над новыми регионами РФ

Компания SpaceX использует геозонирование, чтобы у Украины были некоторые ограничения в использовании терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке.

Так, компания Илона Маска заблокировала использование Киевом терминалов над территорией республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Вместе с тем применять их нельзя в тот момент, когда оборудование движется со скоростью свыше 100 километров в час. Вода тоже стала запретной зоной.

"Просто поместите терминал в лодку, и он (терминал Starlink. — Прим. Лайфа) перестанет работать", — отметили в украинской разведке.

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Ранее Маск заявил, что не допустит третьей мировой войны из-за Starlink на Украине. По его словам, сеть спутниковой связи не должна использоваться для обострения конфликта.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Car

Светлана Оперук
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