Юрист рассказал, какое наказание грозит школьникам, использующим накладки на паспорт

Использующих специальные накладки на паспорт школьников, которые позволяют им скрывать настоящий возраст и приобретать алкоголь в магазинах, может ждать уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Об этом "Москве 24" рассказал юрист Владислав Фролов.

"Думаю, что здесь должна применяться именно уголовная статья "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", так как фальшивый документ используется для предоставления определённых прав. В данном случае — право покупать алкоголь", — подчеркнул юрист.

При этом наказание ждёт как тех, кто распространяет подобные накладки, так и тех, кто их использует. Приобретение и использование поддельного документа наказывается лишением или ограничением свободы, принудительными работами на срок до года или штрафом на сумму более 80 тысяч рублей. Тех, кому меньше 16 лет, будет ждать профилактическая беседа, а их родителей вынудят оплатить штраф.

Не спасёт распространителей и нашивка "сувенирная продукция", так как накладка используется для подмены возраста и с её помощью человек обманывает других людей. Подделка и сбыт подобных бумаг наказываются ограничением свободы, принудительными работами либо лишением свободы на срок до трёх лет. При этом кассирам, которые продали алкоголь несовершеннолетним, ничего не грозит, так как в их обязанности не входит изучение подлинности предоставленного документа.