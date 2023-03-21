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21 марта, 13:29

Венгрия поставила Украине условия по вступлению в Евросоюз

Сийярто: Киев не получит поддержку вступления в ЕС и НАТО без восстановления прав венгров

Венгрия поставила Украине условия по вступлению в Европейский союз и НАТО: Будапешт не поддержит присоединение Киева к этим организациям, пока Незалежная не решит проблемы с национальными меньшинствами. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто.

"Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше", — сказал он.

По словам Сийярто, сейчас на Венгрию оказывается огромное давление, чтобы Будапешт отказался от борьбы за права закарпатских венгров, но республика продолжит защищать национальное меньшинство.

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Ранее экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украину не стоит тешить надеждой на скорое вступление в ЕС. По его словам, сейчас Киев находится в состоянии конфликта и не может полностью проявить свою "волю к реформам".

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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