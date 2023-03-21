Венгрия поставила Украине условия по вступлению в Евросоюз

Венгрия поставила Украине условия по вступлению в Европейский союз и НАТО: Будапешт не поддержит присоединение Киева к этим организациям, пока Незалежная не решит проблемы с национальными меньшинствами. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто.

"Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше", — сказал он.

По словам Сийярто, сейчас на Венгрию оказывается огромное давление, чтобы Будапешт отказался от борьбы за права закарпатских венгров, но республика продолжит защищать национальное меньшинство.