Венгрия не дала выпустить заявление ЕС по "аресту" Путина

Венгрия наложила запрет на публикацию совместного заявления стран Евросоюза о выдаче ордера Международного уголовного суда (МУС) на "арест" президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в связи с запретом Венгрии опубликовал заявление только от своего лица. По данным агентства, позиция Будапешта может быть обозначена на очередном саммите ЕС в Брюсселе 23–24 марта. Во внешнеполитической службе Евросоюза информацию о венгерском вето в адрес совместного заявления комментировать отказались. В статье отмечается также, что проект декларации саммита и заявление Борреля содержат похожие формулировки.