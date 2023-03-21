Венгрия не дала выпустить заявление ЕС по "аресту" Путина
Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление ЕС по ордеру МУС на "арест" Путина
Венгрия наложила запрет на публикацию совместного заявления стран Евросоюза о выдаче ордера Международного уголовного суда (МУС) на "арест" президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в связи с запретом Венгрии опубликовал заявление только от своего лица. По данным агентства, позиция Будапешта может быть обозначена на очередном саммите ЕС в Брюсселе 23–24 марта. Во внешнеполитической службе Евросоюза информацию о венгерском вето в адрес совместного заявления комментировать отказались. В статье отмечается также, что проект декларации саммита и заявление Борреля содержат похожие формулировки.
По информации Bloomberg, в то же время ряд европейских лидеров потребовали более жёсткой риторики в адрес российских властей. До этого главы минюстов 26 стран ЕС поддержали расследование МУС. Представитель Венгрии это заявление не подписал.
Как сообщал Лайф, 17 марта суд Гааги выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в МИД РФ отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения. Омбудсмен с иронией отнеслась к решению инстанции, подчеркнув, что продолжит хорошо выполнять свою работу и никто на Западе не сможет её запугать. По мнению президента Сербии Александра Вучича, решение суда отрезает Западу путь к диалогу с Россией.
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