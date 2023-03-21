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20 марта, 21:21

Венгрия не дала выпустить заявление ЕС по "аресту" Путина

Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление ЕС по ордеру МУС на "арест" Путина

Венгрия наложила запрет на публикацию совместного заявления стран Евросоюза о выдаче ордера Международного уголовного суда (МУС) на "арест" президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в связи с запретом Венгрии опубликовал заявление только от своего лица. По данным агентства, позиция Будапешта может быть обозначена на очередном саммите ЕС в Брюсселе 23–24 марта. Во внешнеполитической службе Евросоюза информацию о венгерском вето в адрес совместного заявления комментировать отказались. В статье отмечается также, что проект декларации саммита и заявление Борреля содержат похожие формулировки.

По информации Bloomberg, в то же время ряд европейских лидеров потребовали более жёсткой риторики в адрес российских властей. До этого главы минюстов 26 стран ЕС поддержали расследование МУС. Представитель Венгрии это заявление не подписал.

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Как сообщал Лайф, 17 марта суд Гааги выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в МИД РФ отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения. Омбудсмен с иронией отнеслась к решению инстанции, подчеркнув, что продолжит хорошо выполнять свою работу и никто на Западе не сможет её запугать. По мнению президента Сербии Александра Вучича, решение суда отрезает Западу путь к диалогу с Россией.

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Wikipedia / Dwight79

Арина Родионова
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