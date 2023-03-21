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21 марта, 13:46

В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон Армии США

Глава Минобороны Польши Блащак сообщил об открытии в стране первого постоянного гарнизона Армии США

В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон Вооружённых сил США. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.

"С сегодняшнего дня начинает действовать гарнизон в Познани", — сказал глава польского Минобороны на церемонии в лагере Костюшко.

Блащак добавил, что Варшава годами добивалась постоянного присутствия американских войск в стране.

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Гарнизон Армии США в Польше стал уже восьмым постоянным гарнизоном американских вооружённых сил в Европе. Уточняется, что подразделение будет заниматься инфраструктурным обеспечением дислоцированных в Польше американских солдат. Кроме того, в задачи гарнизона будут входить руководство управление передовыми форпостами войск США в республике. Всего в стране в настоящее время дислоцированы 10 тысяч американских военных.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина уже перестала бы существовать без помощи Варшавы и Вашингтона. При этом политик посетовал на то, что Европе не хватает вооружения.

Никита Никонов
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