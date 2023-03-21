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21 марта, 13:54

Sky Sports: В матчах АПЛ во время Рамадана могут появиться паузы

<p>Игрок "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Фото © ТАСС / EPA</p>

Игрок "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Фото © ТАСС / EPA

В Английской премьер-лиге (АПЛ) могут появиться паузы в вечерних матчах во время Рамадана. Об этом сообщает Sky Sports.

Небольшие перерывы предусмотрены для спортсменов, исповедующих ислам. По данным издания, судьям АПЛ порекомендовали до начала матчей определять игроков, которым может понадобиться пауза для приёма пищи.

Напомним, в среду, 22 марта, с заходом солнца начнётся священный для мусульман месяц Рамадан, который продлится до 21 апреля. В течение Рамадана мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Ограничения могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, больные и дети до семи лет, а также путешественники.

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Наталья Исакова
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