Возле детского сада в Москве обнаружили артиллерийскую мину времён ВОВ

В Москве возле детского сада обнаружили артиллерийскую мину. Как стало известно Лайфу, снаряд нашли возле дошкольного учреждения на улице Егора Абакумова, рядом с мусорными контейнерами.

В Москве рядом с детсадом обнаружили снаряд, предположительно, времён Великой Отечественной войны. Видео © LIFE

По предварительной информации, 82-миллиметровая мина является снарядом времён Великой Отечественной войны. На данный момент территория рядом с объектом оцеплена. К месту отправили специалистов. Откуда возле детского сада взялась эта мина, пока не уточняется.