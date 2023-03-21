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21 марта, 14:03

Возле детского сада в Москве обнаружили артиллерийскую мину времён ВОВ

<p>Возле детсада в Москве нашли артиллерийскую мину. Фото © LIFE</p>

Возле детсада в Москве нашли артиллерийскую мину. Фото © LIFE

В Москве возле детского сада обнаружили артиллерийскую мину. Как стало известно Лайфу, снаряд нашли возле дошкольного учреждения на улице Егора Абакумова, рядом с мусорными контейнерами.

В Москве рядом с детсадом обнаружили снаряд, предположительно, времён Великой Отечественной войны. Видео © LIFE

По предварительной информации, 82-миллиметровая мина является снарядом времён Великой Отечественной войны. На данный момент территория рядом с объектом оцеплена. К месту отправили специалистов. Откуда возле детского сада взялась эта мина, пока не уточняется.

В ДНР спасли пациента с неразорвавшейся миной в теле

В ДНР спасли пациента с неразорвавшейся миной в теле

Ране Лайф писал о том, что одна из жительниц московского района Строгино обнаружила в одном из парков противотанковую мину.

Илья Суриков
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