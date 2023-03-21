Джонсон признался, что неоднократно обманывал парламент Британии по поводу ковид-вечеринок

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон признался, что ввёл в заблуждение депутатов Палаты общин парламента, когда объяснял им обстоятельства вечеринок на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса. Однако эти действия, по словам политика, не несли злого умысла и основывались на информации, которой он владел на тот момент.

"Я не вводил Палату в заблуждение намеренно или безответственно 1 декабря 2021 года, 8 декабря 2021 года или в любой другой день. Я бы никогда не подумал поступить так", — говорится в докладе экс-главы британского кабмина.