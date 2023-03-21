Россиянам рассказали, что важно учесть при выборе в квартиру фильтра питьевой воды

Среди фильтров доочистки питьевой воды выделяются два вида: проточные и настольные "кувшины". При выборе устройства важно обратить внимание на ряд параметров, среди которых — наличие минерализатора, насыщающего воду полезными веществами. Об этом в беседе с изданием "Вести Подмосковья" рассказала директор по маркетингу компании Best Water Technology Анастасия Шаргородская. Также стоит учесть наличие защиты от известковых отложений и специальной мембраны от бактерий и микропластика.

"Стоит решить заранее, сколько места вы собираетесь выделить под фильтр под мойкой. Современные технологии позволяют уместить до пяти ступеней фильтрации в одной колбе, сохраняя при этом их эффективность. Сегодня также продаются фильтры, которые размещаются в горизонтальном положении", — отметила Шаргородская.

Если фильтром долго не пользовались, то его надо промыть и заменить картридж. Чтобы проще следить за ресурсным состоянием устройства, можно установить счётчик расхода воды.

Эксперт единого портала бизнес-услуг "1окно" Екатерина Курбатова в свою очередь отметила, что при покупке фильтра важно внимательно изучить этикетку и описание товара — там указана информация о разрешительных документах. А член Национального общества диетологов Ольга Деккер призвала обращать внимание на качество картриджей, потому что плохие могут привести к токсичности воды.