Путин заявил, что РФ и КНР могут стать лидерами в области IT и искусственного интеллекта

Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области информационных технологий, сетевой безопасности, а также искусственного интеллекта. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

"Сложив наш богатый научный потенциал и производственные возможности, Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области информационных технологий, сетевой безопасности, искусственного интеллекта", — сказал глава государства.