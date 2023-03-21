Путин заявил, что РФ и КНР могут стать лидерами в области IT и искусственного интеллекта
Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области информационных технологий, сетевой безопасности, а также искусственного интеллекта. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.
"Сложив наш богатый научный потенциал и производственные возможности, Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области информационных технологий, сетевой безопасности, искусственного интеллекта", — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин поддержал создание спортивной ассоциации в ШОС. Вместе с тем он подчеркнул, что, в рамках происходящих сейчас перекрёстных Годов физкультуры и спорта, проведено свыше 100 мероприятий.
LIFE / Павел Баранов