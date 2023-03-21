Россияне признались, что хотят выбрасывать меньше еды, но многие не знают как

В России 83% жителей признают, что выбрасывают много готовой еды. 26% из них считают, что нужно пересмотреть своё отношение к питанию. Таковы результаты опроса kp.ru в соцсетях издания, в котором приняли участие 5,3 тысячи человек.

По данным СМИ, в среднем за год житель РФ выбрасывает 88 килограммов еды. Всего в стране ежегодно утилизируют 17,9 миллиона тонн готовой пищи на 1,6 триллиона рублей.

О том, что покупают слишком много продуктов, заявили 18% респондентов. Они указали, что справляются с приготовленной пищей, но не могут уследить за тем, что постепенно портится. А 16% опрошенных утверждают, что покупают достаточно продуктов, но иногда не могут сделать слишком много супа или салата, а остатки ингредиентов в итоге становятся негодными.

Среди опрошенных 11% считают, что лишние продукты можно отдавать нуждающимся. Пересмотреть свои привычки готовы 12% участников исследования, но они не знают, как это сделать. Также есть 4% респондентов, которые не задумываются об экономии и забывают о скоропортящихся продуктах.

А вот 13% респондентов вообще не хотят менять образ жизни и готовы спокойно выкидывать остатки еды. Они указали, что им комфортно жить с изобилием продуктов, даже если они портятся.