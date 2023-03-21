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21 марта, 17:32

Новак: Кабмин РФ не получал заявок от желающих войти в проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Кабмин РФ пока не получал заявок от потенциальных новых участников проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас у нас пока заявок нет. Но процесс идёт", — сказал он журналистам.

Новак также добавил, что российские власти скоро решат вопросы, связанные с оценкой ущерба со стороны иностранных нефтегазовых акционеров, вышедших из проектов.

Новак назвал открытым для российского газа рынок ЕС

Новак назвал открытым для российского газа рынок ЕС

Ранее Новак заявил, что в соответствии с нынешней ситуацией на рынке РФ продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца июня.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Наталья Исакова
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