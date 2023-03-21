Новак: Кабмин РФ не получал заявок от желающих войти в проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
Кабмин РФ пока не получал заявок от потенциальных новых участников проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Сейчас у нас пока заявок нет. Но процесс идёт", — сказал он журналистам.
Новак также добавил, что российские власти скоро решат вопросы, связанные с оценкой ущерба со стороны иностранных нефтегазовых акционеров, вышедших из проектов.
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ТАСС / Сергей Карпухин