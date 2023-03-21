Новак: Кабмин РФ не получал заявок от желающих войти в проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Кабмин РФ пока не получал заявок от потенциальных новых участников проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас у нас пока заявок нет. Но процесс идёт", — сказал он журналистам.