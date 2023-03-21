Россия и КНР выступили против использования демократии в качестве предлога для давления

Россия и Китай выступили против использования демократии в качестве предлога для давления. Об этом сказано в совместном заявлении двух стран.

"Стороны выступают против <...> использования демократии и свободы в качестве предлога и политического инструмента для оказания давления на другие государства", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Россия и Китай не принимают навязывание одной страной другим своих ценностей, проведение идеологических линий, а также создания ложного нарратива о противостоянии демократий и автократий.