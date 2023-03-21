Россия и КНР выступили против использования демократии в качестве предлога для давления
Россия и Китай выступили против использования демократии в качестве предлога для давления. Об этом сказано в совместном заявлении двух стран.
"Стороны выступают против <...> использования демократии и свободы в качестве предлога и политического инструмента для оказания давления на другие государства", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, Россия и Китай не принимают навязывание одной страной другим своих ценностей, проведение идеологических линий, а также создания ложного нарратива о противостоянии демократий и автократий.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на поддержание тесных контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также поблагодарил российского лидера за тёплый приём в Москве.
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