Си Цзиньпин: Китай и Россия показали пример отношений между великими державами
Как должны выстраивать отношения между собой великие державы, показали на собственном примере Россия и Китай. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на государственном обеде с российским президентом Владимиром Путиным.
"Перед лицом изменения мира, времени, истории Китай и Россия сумели сохранить стратегическую выдержку, вместе мы уверенно и спокойно ответили на вызовы времени <...>. Вместе мы показали пример <...>, образцовый пример отношений между великими державами", — сказал Си Цзиньпин.
Ранее Лайф писал, что Путин на обеде с китайской делегацией поднял бокал "за здоровье друга Си Цзиньпина". Тост он завершил китайским 干杯 (ганьбэй), что в переводе означает "выпить до дна".