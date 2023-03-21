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21 марта, 18:21

Си Цзиньпин: Китай и Россия показали пример отношений между великими державами

Как должны выстраивать отношения между собой великие державы, показали на собственном примере Россия и Китай. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на государственном обеде с российским президентом Владимиром Путиным.

"Перед лицом изменения мира, времени, истории Китай и Россия сумели сохранить стратегическую выдержку, вместе мы уверенно и спокойно ответили на вызовы времени <...>. Вместе мы показали пример <...>, образцовый пример отношений между великими державами", — сказал Си Цзиньпин.

Россия и КНР выступили против использования демократии в качестве предлога для давления

Россия и КНР выступили против использования демократии в качестве предлога для давления

Ранее Лайф писал, что Путин на обеде с китайской делегацией поднял бокал "за здоровье друга Си Цзиньпина". Тост он завершил китайским 干杯 (ганьбэй), что в переводе означает "выпить до дна".

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kremlin.ru

Арина Родионова
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