Глава МИД КНР: Отношения Китая и России не представляют угрозы для третьих стран

В отношениях между Москвой и Пекином не содержится никаких угроз для третьих государств, напротив, Россия и Китай действуют в интересах добра и несут мир и стабильность. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Павлом Зарубиным.

"Мы расцениваем наши двусторонние отношения как силу, которая принесёт глобальный мир и стабильность. Наши отношения не представляют угрозы для какой-либо третьей страны и не представляют угрозы конфронтации для кого-либо", — говорит Ган в видео, которое журналист опубликовал в телеграм-канале.

По словам дипломата, китайско-российские отношения базируются на обоюдной симпатии и строятся на фундаментальных интересах двух государств. Глава китайского МИД также отметил, что Россия и Китай — хорошие соседи, друзья и представляют силы добра в мире.