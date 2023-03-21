Во Франции стали вдвое чаще экономить на туалетной бумаге

Во Франции число людей, вынужденных экономить на туалетной бумаге из-за экономического кризиса, выросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Сейчас расход рулона контролируют 13% — вместо 6% ранее. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого компанией IFOP по заказу ассоциации Dons Solidaires.

"Для того чтобы сохранить возможность ежедневно питаться, согреваться, продолжать ездить на работу, люди вынуждены жертвовать доступом к основным средствам гигиены", — отметил в беседе с Libération Доминик Безансон, генеральный делегат организации, которая занимается сбором непродовольственных товаров и перераспределением их среди обездоленных.

Согласно результатам опроса, также вдвое выросло количество французов, которые не могут мыть голову так часто, как они хотят. Принимают душ без геля 8% респондентов по сравнению с 4% в 2021 году. Чистят зубы без пасты 7% французов вместо 4% ранее.