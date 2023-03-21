США передвинули сроки поставки комплексов Patriot на Украину

США могут поставить Украине системы ПВО Patriot раньше, чем планировалось изначально. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"По соображениям оперативной безопасности я не буду вдаваться в графики поставок. Скажу лишь следующее: мы уверены, что сможем доставить туда комплексы Patriot по ускоренному графику. Остановлюсь на этом", — сказал он журналистам.

При этом Райдер не стал уточнять, когда именно состоится передача Киеву этих систем: до планируемой попытки весеннего наступления или уже после.