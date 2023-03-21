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21 марта, 19:38

США передвинули сроки поставки комплексов Patriot на Украину

Пентагон: США могут передать Украине комплексы Patriot быстрее, чем планировалось

США могут поставить Украине системы ПВО Patriot раньше, чем планировалось изначально. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"По соображениям оперативной безопасности я не буду вдаваться в графики поставок. Скажу лишь следующее: мы уверены, что сможем доставить туда комплексы Patriot по ускоренному графику. Остановлюсь на этом", — сказал он журналистам.

При этом Райдер не стал уточнять, когда именно состоится передача Киеву этих систем: до планируемой попытки весеннего наступления или уже после.

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Напомним, что первая система противоракетной обороны Patriot из обещанных Штатами и Германией прибыла на Украину в начале марта этого года.

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Wikipedia / Mark Holloway

Анатолий Симоненко
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