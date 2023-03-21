На Украине суд заочно приговорил Дениса Майданова и ещё 19 депутатов Госдумы

На Украине 20 депутатов Госдумы признаны виновными в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность" этой страны. Российских парламентариев там заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом говорится в заявлении офиса генерального прокурора.

"При публичном обвинении прокуроров Черновицкой областной прокуратуры 20 депутатов Госдумы признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины — ч. 3 ст. 110 УК Украины. Каждый из них приговорён к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Основой для вынесения таких приговоров, как гласит документ, послужило то, что депутаты Госдумы в феврале 2022 года поддержали обращение к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой о поддержке в вопросе признания независимости ДНР и ЛНР. Также упомянуто голосование в пользу ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками Донбасса. В списке осуждённых значатся в том числе Денис Майданов, Николай Панков, Дмитрий Исламов и другие.