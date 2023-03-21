Подкинуло на несколько метров: В Москве зазевавшийся водитель сбил пешехода на зебре

В севере Москвы, на улице Лётчика Бабушкина в районе дома 4, произошла авария с участием автомобиля "Форд- Фокус". Автомобиль сбил пешехода, который пересекал улицу по зебре. Видео опубликовал столичный Дептранс.

Как сообщили в прокуратуре Северо-Восточного административного округа Москвы, за рулём автомобиля был мужчина 1981 года рождения. Судя по опубликованным кадрам, он только в последний момент заметил пешехода и уже не успел остановить машину. От удара потерпевшего подкинуло на несколько метров, он был госпитализирован.