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21 марта, 21:28

США решили не давать оценку своим ошибкам в Ираке

Госдеп: США не будут оценивать ошибки иракской войны

Власти США не собираются давать оценку ошибкам, совершённым в отношениях с Багдадом в прошлом, а намерены смотреть вперёд. Об этом заявил представитель Госдепа Ведант Патель в ответ на вопрос журналистов о том, сделают ли Штаты выводы и оценки в 20-ю годовщину вторжения в Ирак.

"Наша администрация в отношениях с Ираком намерена смотреть вперёд", — сказал Патель на брифинге.

Он добавил, что в своих отношениях с Ираком сегодня США фокусируются на молодом поколении иракцев и рассчитывают выйти в сотрудничестве с Багдадом за рамки вопросов, касающихся безопасности.

"20 лет, а США и Ирак продолжают строить стратегическое партнёрство", — сказал Патель.

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Как писал ранее Лайф, Небензя заявил, что Запад пытался помешать обсуждению в ООН годовщины вторжения США в Ирак. В момент, когда представители западных делегаций выяснили, что Россия собирается поднимать эту тему, они начали использовать "грязные процедурные приёмы", пытаясь подвинуть на более ранний срок брифинг по КНДР.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / AHMED MARDNLI

Арина Родионова
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