США решили не давать оценку своим ошибкам в Ираке

Власти США не собираются давать оценку ошибкам, совершённым в отношениях с Багдадом в прошлом, а намерены смотреть вперёд. Об этом заявил представитель Госдепа Ведант Патель в ответ на вопрос журналистов о том, сделают ли Штаты выводы и оценки в 20-ю годовщину вторжения в Ирак.

"Наша администрация в отношениях с Ираком намерена смотреть вперёд", — сказал Патель на брифинге.

Он добавил, что в своих отношениях с Ираком сегодня США фокусируются на молодом поколении иракцев и рассчитывают выйти в сотрудничестве с Багдадом за рамки вопросов, касающихся безопасности.

"20 лет, а США и Ирак продолжают строить стратегическое партнёрство", — сказал Патель.