СКР отреагировал на приговоры российским депутатам на Украине

Следственный комитет России намерен привлечь к уголовной ответственности прокуроров и судей, которые на Украине готовили и выносили приговоры российским депутатам и сенаторам. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина "установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения".