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21 марта, 22:21

СКР отреагировал на приговоры российским депутатам на Украине

СКР привлечёт к ответственности судей Украины за приговор российским депутатам

Следственный комитет России намерен привлечь к уголовной ответственности прокуроров и судей, которые на Украине готовили и выносили приговоры российским депутатам и сенаторам. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина "установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения".

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Как рассказывал Лайф, 21 марта стало известно, что на Украине 20 депутатов Госдумы признаны виновными в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность" этой страны. Российских парламентариев там заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

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СК РФ

Андрей Григорьев
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