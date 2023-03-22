СКР отреагировал на приговоры российским депутатам на Украине
СКР привлечёт к ответственности судей Украины за приговор российским депутатам
Следственный комитет России намерен привлечь к уголовной ответственности прокуроров и судей, которые на Украине готовили и выносили приговоры российским депутатам и сенаторам. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Там отметили, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина "установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения".
Как рассказывал Лайф, 21 марта стало известно, что на Украине 20 депутатов Госдумы признаны виновными в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность" этой страны. Российских парламентариев там заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.
СК РФ