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22 марта, 00:05

В Магадане рейсовый автобус въехал в здание аэропорта

<p>Автобус въехал в здание аэропорта Магадана. Фото © УМВД по Магаданской области</p>

Автобус въехал в здание аэропорта Магадана. Фото © УМВД по Магаданской области

Утром 22 марта в Магадане рейсовый автобус въехал в здание аэропорта. Это случилось в посёлке Сокол на привокзальной площади, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По версии Госавтоинспекции, 63-летний водитель автобуса Kia Granbird, который следовал по маршруту Магадан – аэропорт, "не выбрал безопасную скорость движения", в результате чего и допустил столкновение со зданием.

Обошлось без пострадавших, а вот зданию аэровокзала и автобусу потребуется ремонт. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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Как рассказывал Лайф, недавно во Владивостоке автобус врезался в фасад здания суда, причём задним ходом. К счастью, пассажиров внутри не было.

Андрей Григорьев
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