Утром 22 марта в Магадане рейсовый автобус въехал в здание аэропорта. Это случилось в посёлке Сокол на привокзальной площади, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По версии Госавтоинспекции, 63-летний водитель автобуса Kia Granbird, который следовал по маршруту Магадан – аэропорт, "не выбрал безопасную скорость движения", в результате чего и допустил столкновение со зданием.

Обошлось без пострадавших, а вот зданию аэровокзала и автобусу потребуется ремонт. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.