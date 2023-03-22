Премьер Японии пообещал Зеленскому давить на Россию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Киев 21 марта пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помогать его стране, а также в качестве председателя G7 продвигать санкции против России. Об этом говорится в сообщении японского МИДа.

"Как председательствующая в G7 страна Япония будет поддерживать единство G7 в введении строгих санкций против России и оказании поддержки Украине, используя международные форматы", — заявили в ведомстве.

Там добавили, что Кисида и Зеленский высказали надежду, что "третьи страны не будут уклоняться от этих мер и подрывать их" эффективность. Также Япония рассчитывает принять участие в "послевоенном восстановлении Украины". Киев же поприветствовал готовность Токио помочь в сохранении пострадавших объектов культурного наследия.