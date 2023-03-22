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22 марта, 00:37

Премьер Японии пообещал Зеленскому давить на Россию

МИД Японии: Кисида пообещал Зеленскому помощь и давление на Россию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Киев 21 марта пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помогать его стране, а также в качестве председателя G7 продвигать санкции против России. Об этом говорится в сообщении японского МИДа.

"Как председательствующая в G7 страна Япония будет поддерживать единство G7 в введении строгих санкций против России и оказании поддержки Украине, используя международные форматы", — заявили в ведомстве.

Там добавили, что Кисида и Зеленский высказали надежду, что "третьи страны не будут уклоняться от этих мер и подрывать их" эффективность. Также Япония рассчитывает принять участие в "послевоенном восстановлении Украины". Киев же поприветствовал готовность Токио помочь в сохранении пострадавших объектов культурного наследия.

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Как рассказывал Лайф, накануне премьер Фумио Кисида прибыл в Киев на поезде из Польши. Его сопровождали сопровождали секретарь Совета национальной безопасности Такэо Акиба и сотрудники МИД.

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Офис президента Украины

Андрей Григорьев
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