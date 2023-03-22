Премьер Японии пообещал Зеленскому давить на Россию
МИД Японии: Кисида пообещал Зеленскому помощь и давление на Россию
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Киев 21 марта пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помогать его стране, а также в качестве председателя G7 продвигать санкции против России. Об этом говорится в сообщении японского МИДа.
"Как председательствующая в G7 страна Япония будет поддерживать единство G7 в введении строгих санкций против России и оказании поддержки Украине, используя международные форматы", — заявили в ведомстве.
Там добавили, что Кисида и Зеленский высказали надежду, что "третьи страны не будут уклоняться от этих мер и подрывать их" эффективность. Также Япония рассчитывает принять участие в "послевоенном восстановлении Украины". Киев же поприветствовал готовность Токио помочь в сохранении пострадавших объектов культурного наследия.
Как рассказывал Лайф, накануне премьер Фумио Кисида прибыл в Киев на поезде из Польши. Его сопровождали сопровождали секретарь Совета национальной безопасности Такэо Акиба и сотрудники МИД.
Офис президента Украины