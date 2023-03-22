Усэйн Болт пожал руку тренеру МЮ за "возвращение славы"

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт встретился с главным тренером ФК "Манчестер Юнайтед" Эриком тен Хагом во время посещения стадиона "Олд Траффорд" и поблагодарил его за то, что тот вернул команде дни славы.

Как пишет Metro, Болт отметил, что беседа была милой, простой и весёлой. Он спросил, не собирается ли МЮ кого-то покупать летом, на что тен Хаг ответил вопросом, есть ли у Болта какие-либо соображения.

"Мне приятно наблюдать за МЮ сейчас. Команда выглядит единой, все работают вместе, и видно, к чему они стремятся, видна решительность в их действиях. Я очень доволен прогрессом и уверен, что станет только лучше. Мы завоюем множество трофеев", — заявил Болт.