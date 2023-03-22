Илона Маска признали проблемой для Белого дома из-за Украины

То, как миллиардер Илон Маск относится к кризису на Украине, а также растущее влияние купленной им социальной сети Twitter, стали проблемой для Белого дома. Об этом пишет Bloomberg.

"В отличие от политики США, Маск предложил как выгодный России план прекращения конфликта на Украине, так и схему воссоединения Китая и Тайваня", — говорится в публикации на сайте агентства.

Авторы статьи напоминают, что под контролем Маска пять крупных компаний, работающих в разных отраслях и "в той или иной степени пересекающихся с правительством". Это даёт ему огромное влияние.

Например, услугами SpaceX пользуется NASA, а электромобили Tesla составляют основу экологической программы Байдена. Правда, теперь "больше всего изжоги" у лидера США вызывает Twitter, говорится в статье.

Белый дом среди прочего опасается влияния, которое есть у миллиардера на украинский конфликт. Он сам решает, в какой мере позволять украинским военным пользоваться спутниковой системой Starlink. А такие полномочия, отмечают авторы статьи, сродни президентским и нетипичны для оборонного подрядчика.