Россиянка попалась на подмене белья в интернет-заказе и пойдёт под суд

Полицейские на Камчатке установили подозреваемую в обмане интернет-продавца из Челябинской области. 31-летняя покупательница подменила дорогостоящий комплект белья на свой и вернула заказ, обналичив деньги, которые на него потратила.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО Вилючинск установили причастность 31-летней гражданки к хищению дорогостоящего комплекта постельного белья через интернет-магазин", — говорится в сообщении УМВД по Камчатскому краю.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Бельё, которое она подменила, а потом сделала возврат, вернув себе деньги, стоило 21 тысячу рублей. Ущерб она предпринимателю вернула. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.