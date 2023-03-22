Россиянка попалась на подмене белья в интернет-заказе и пойдёт под суд
Жительница Камчатки попала под следствие из-за подмены при возврате заказа
Полицейские на Камчатке установили подозреваемую в обмане интернет-продавца из Челябинской области. 31-летняя покупательница подменила дорогостоящий комплект белья на свой и вернула заказ, обналичив деньги, которые на него потратила.
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО Вилючинск установили причастность 31-летней гражданки к хищению дорогостоящего комплекта постельного белья через интернет-магазин", — говорится в сообщении УМВД по Камчатскому краю.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Бельё, которое она подменила, а потом сделала возврат, вернув себе деньги, стоило 21 тысячу рублей. Ущерб она предпринимателю вернула. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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