Путалась под ногами: Опубликовано видео неравного боя БелАЗа и "буханки"

На Сахалине на производственной площадке Солнцевского угольного разреза около 21 марта многотонный карьерный самосвал БелАЗ одним колесом наехал на микроавтобус УАЗ, который в народе называют "буханкой". Инцидент был зафиксирован на видеокамеру.

БелАЗ раздавил УАЗ на Сахалине. Видео © Vk / АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил

Обошлось без пострадавших. Водитель успел выскочить из УАЗа. По информации компании ВГК, инцидент случился из-за нарушения техники безопасности. Руководство предприятия сейчас разбирается в обстоятельствах произошедшего.

"Мы принимаем комплексные меры по снижению числа ДТП. И динамика есть, видимая. Сократилось число ДТП. Сегодняшняя ситуация — происшествие неординарное. Безопасность производства — приоритет группы компаний ВГК. Виновные будут привлечены к ответственности", — заявил AsTV директор по охране труда Солнцевского угольного разреза Василий Минаков.

При этом всего несколько дней назад уже был подобный инцидент. Тогда от карьерного самосвала досталось "Ниве".

Самосвал раздавил "Ниву" на Сахалине. Фото © AsTV