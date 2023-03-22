Путалась под ногами: Опубликовано видео неравного боя БелАЗа и "буханки"
На Сахалине многотонный БелАЗ раздавил УАЗ на угольном разрезе
Последствия ДТП на угольном разрезе. Фото © AsTV
На Сахалине на производственной площадке Солнцевского угольного разреза около 21 марта многотонный карьерный самосвал БелАЗ одним колесом наехал на микроавтобус УАЗ, который в народе называют "буханкой". Инцидент был зафиксирован на видеокамеру.
БелАЗ раздавил УАЗ на Сахалине. Видео © Vk / АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил
Обошлось без пострадавших. Водитель успел выскочить из УАЗа. По информации компании ВГК, инцидент случился из-за нарушения техники безопасности. Руководство предприятия сейчас разбирается в обстоятельствах произошедшего.
"Мы принимаем комплексные меры по снижению числа ДТП. И динамика есть, видимая. Сократилось число ДТП. Сегодняшняя ситуация — происшествие неординарное. Безопасность производства — приоритет группы компаний ВГК. Виновные будут привлечены к ответственности", — заявил AsTV директор по охране труда Солнцевского угольного разреза Василий Минаков.
При этом всего несколько дней назад уже был подобный инцидент. Тогда от карьерного самосвала досталось "Ниве".
Самосвал раздавил "Ниву" на Сахалине. Фото © AsTV
Как рассказывал Лайф, ранее в Архангельской области в автокатастрофе погибли четыре человека, включая двух детей. Легковушку, в которой они все ехали, раздавила выехавшая на встречную полосу фура.