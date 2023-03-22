В Британии пришли к неприятным для США выводам по Украине

Большая часть стран не поддерживает американскую точку зрения на украинский конфликт. Об этом заявил обозреватель Guardian Джонатан Стил.

"Сейчас, спустя 30 лет после распада Советского Союза, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием", — пишет Стил.

Он также отметил, что не только Россия является соперником США, но и Китай, набирающий всё больше уверенности в себе. Кроме того, активность проявляют и страны глобального Юга, подчеркнул обозреватель.

Упоминая давление Запада на Россию из-за Украины, Стил напомнил, что действия США в Ираке не вызывали санкций, тогда как против СВО ополчился почти весь Запад. При этом действия Штатов вызывают сомнения у стран Азии, Африки и Латинской Америки, отмечает обозреватель.