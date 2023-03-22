В США популярного рэпера избили в туалете спорзала

В США избили популярного рэпера Tekashi 6ix9ine. Группа мужчин, как утверждается, напала на него в спортзале в Южной Флориде. Исполнитель сильно пострадал, пишет TMZ.

Во Флориде избили рэпера Tekashi 6ix9ine. Видео © Twitter \ vanman_1000 \ rapalert1OO

Представитель рэпера рассказал изданию, что нападение на исполнителя было совершено в фитнесс-центре LA Fitness, в каком именно городе не уточняется. По словам Лансе Лазарро, на его подопечного набросились в сауне якобы без предупреждения и видимых причин.

Охраны у рэпера нет, он сам ничего не смог противопоставить агрессорам. Потерпевший вызвал полицию и вскоре был отправлен в больницу. Судя по фото, в результате нападения музыкант сильно пострадал.

Избитый рэпер Tekashi 6ix9ine. Фото © TMZ

Настоящее имя 6ix9ine Tekashi69 — Даниэль Эрнандес, он родом из Бруклина. Популярность ему принёс уже дебютный сингл Gummo". Песня долго держалась в чартах.