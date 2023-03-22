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Опубликовано 22 марта 2023, 04:54

Минобороны: "Мста-С" ударили по ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские расчёты артиллерийских установок "Мста-С" нанесли удар по пехоте Вооружённых сил Украины, а также военной технике ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего противник понёс потери. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Денис Аверин.

"На Краснолиманском направлении расчёты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" группировки войск "Центр" вскрыли скопление пехоты и боевой техники украинских националистов. Данные об обнаружении противника были переданы расчётам самоходных артиллерийских установок "Мста-С". В результате огневого поражения противник понёс потери в личном составе и технике", — приводит РИА "Новости" его слова.

Аверин также отметил, что на Червонодибровском участке было отмечено перемещение украинских БМП. Однако там тоже благодаря работе артиллерии противник понёс потери и разбежался по лесу.

ВС РФ уничтожили более 90 украинских военных на Краснолиманском направлении
ВС РФ уничтожили более 90 украинских военных на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ попытались вернуть потерянные ими позиции на Краснолиманском направлении, но только понесли потери в живой силе и бронетехнике.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Анатолий Симоненко
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