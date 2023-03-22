Минобороны: "Мста-С" ударили по ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские расчёты артиллерийских установок "Мста-С" нанесли удар по пехоте Вооружённых сил Украины, а также военной технике ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего противник понёс потери. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Денис Аверин.

"На Краснолиманском направлении расчёты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" группировки войск "Центр" вскрыли скопление пехоты и боевой техники украинских националистов. Данные об обнаружении противника были переданы расчётам самоходных артиллерийских установок "Мста-С". В результате огневого поражения противник понёс потери в личном составе и технике", — приводит РИА "Новости" его слова.

Аверин также отметил, что на Червонодибровском участке было отмечено перемещение украинских БМП. Однако там тоже благодаря работе артиллерии противник понёс потери и разбежался по лесу.