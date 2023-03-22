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22 марта, 05:30

"Следите внимательно": Зеленскому предрекли судьбу террориста Усамы бен Ладена

Shūkan Gendai: Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого тоже поддерживали американские власти. Об этом пишет обозреватель Хироси Охара в статье для Shūkan Gendai.

Он напомнил, что лидер "Аль-Каиды"*, которого сейчас Вашингтон считает "кровавым террористом", когда-то был моджахедом. В те времена моджахеды вели борьбу с советскими войсками в Афганистане, а США всячески спонсировали и оказывали им финансовую и военную поддержку — отправляли деньги и поставляли оружие в рамках операции "Циклон" (кодовое название программы ЦРУ по вооружению афганских моджахедов).

"Иначе говоря, Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией, моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, а бен Ладен считался героем", — пояснил автор.

Именно американские власти возвели бен Ладена в ранг "героя", поэтому не стоит забывать историю, которая часто повторяется. Необходимо следить за дальнейшим положением Зеленского, заключил журналист.

Поездка Байдена к Зеленскому привела к неожиданным последствиям в США

Поездка Байдена к Зеленскому привела к неожиданным последствиям в США

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что будет с украинским лидером Владимиром Зеленским после поражения Киева. По мнению бывшего советника главы Пентагона, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, американские власти просто бросят президента Незалежной и "переключатся на другую тему".

*Организация признана Верховным судом РФ террористической, её деятельность в России запрещена.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Николь Вербер
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