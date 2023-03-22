В России призвали разобраться с рекламой упрощённого получения справок

В России призвали проверить рекламу в Интернете, которая предлагает получить справки по упрощённой системе. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Копия обращения на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрея Липова есть в распоряжении RT.

Парламентарий пояснил, что в последнее время всё чаще рекламируется быстрое получение различных справок, которое очень востребовано у пользователей Интернета. Например, часто можно встретить предложение приобрести справку для освобождения от физкультуры или о прохождении водительской комиссии без осмотра врача.

Большее опасение вызывает реклама об "упрощённом" прохождении медицинских комиссий для получения разрешения на оружие, справок об отсутствии алкогольной или наркотической зависимости, санитарных книжек. Парламентарий напомнил, что такие услуги незаконны и несут реальную опасность для граждан.

"Прошу вас изучить данное явление и принять соответствующие меры: немедленно провести мониторинг подобной рекламы в российском сегменте Интернета с целью её искоренения или внедрения специализирующих пометок о незаконности (а также правовых последствиях использования) осуществления подобной деятельности", — сказано в письме.