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22 марта, 06:38

Мэр крупного российского города ушёл в отставку, пишут СМИ

Глава Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию

<p>Евгений Любивый. Обложка © VK / <a href="https://sun1-19.userapi.com/impg/vATzc6TDE--jfSS0Gp-Z1bGYr2Bx6RBwe7wQAg/D1EIgV5S77k.jpg?size=2560x1623&quality=95&sign=c567e80801fe2f5212530be3715dfb6e&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгений Любивый</a></p>

Евгений Любивый. Обложка © VK / Евгений Любивый

Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городской администрации.

"Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию", — сказал источник.

Вопрос об отставке градоначальника будет рассмотрен на заседании Совета депутатов Калининграда в среду. По каким причинам Любивый покидает должность, пока не известно. Официально о своём решении он не заявлял.

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Евгению Любивому 48 лет. Главой городского округа "Город Калининград" его избрали 8 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Правительство Чукотки в полном составе ушло в отставку. Такое решение принял и.о. главы региона Владислав Кузнецов.

Никита Никонов
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