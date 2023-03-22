Мэр крупного российского города ушёл в отставку, пишут СМИ

Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городской администрации.

"Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию", — сказал источник.

Вопрос об отставке градоначальника будет рассмотрен на заседании Совета депутатов Калининграда в среду. По каким причинам Любивый покидает должность, пока не известно. Официально о своём решении он не заявлял.

Евгению Любивому 48 лет. Главой городского округа "Город Калининград" его избрали 8 октября 2021 года.