Мэр крупного российского города ушёл в отставку, пишут СМИ
Глава Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию
Евгений Любивый. Обложка © VK / Евгений Любивый
Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городской администрации.
"Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию", — сказал источник.
Вопрос об отставке градоначальника будет рассмотрен на заседании Совета депутатов Калининграда в среду. По каким причинам Любивый покидает должность, пока не известно. Официально о своём решении он не заявлял.
Евгению Любивому 48 лет. Главой городского округа "Город Калининград" его избрали 8 октября 2021 года.
Ранее сообщалось, что Правительство Чукотки в полном составе ушло в отставку. Такое решение принял и.о. главы региона Владислав Кузнецов.