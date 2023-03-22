В МИД РФ нашли подтверждение прямого участия США в конфликте на Украине

США подтверждают статус напрямую вовлечённой в конфликт на Украине стороны, поставляя Киеву всё более смертоносные вооружения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя призыв представителей американского Конгресса поставить Украине кассетные боеприпасы.

"Рассматриваются всё более смертоносные, дальнобойные, сложные современные системы для насыщения ими поля боя с украинской стороны, и тем самым США вновь и вновь подтверждают свой статус как фактически напрямую вовлечённой в этот конфликт стороны", — сказал замминистра в беседе с журналистами.

Москва настоятельно призывает Вашингтон не идти по пути эскалации, добавил Рябков.