Захарова назвала истинную цель провокации Британии с поставками Киеву урановых снарядов
Захарова назвала провокацией планы Великобритании поставить Украине снаряды с ураном
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией планы Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. По мнению дипломата, после такого шага ситуация на Украине выйдет на новый этап противостояния, чего и добивается Запад.
"Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно новое измерение", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Напомним, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди анонсировала поставку вооружения Киеву, в которую войдут и боеприпасы с обеднённым ураном. Как напомнили в МИД РФ, эти снаряды "показали себя" в Югославии, где США выпустили более 40 тысяч таких бомб. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала власти Киева очнуться и не травить своих же людей, а глава министерства Сергей Лавров заявил, что поставка снарядов с ураном Киеву плохо кончится и для самой Британии. При этом президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца, причём не на словах, а на деле.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ