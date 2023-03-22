Захарова назвала истинную цель провокации Британии с поставками Киеву урановых снарядов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией планы Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. По мнению дипломата, после такого шага ситуация на Украине выйдет на новый этап противостояния, чего и добивается Запад.

"Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно новое измерение", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.