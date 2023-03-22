Первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал о "Книге памяти Украины", найденной в одном из освобождённых украинских домов, которая помогала его жителям не забывать о предках, несмотря на навязанные Киевом идеи национализма и бандеровщины.

Депутат Виктор Водолацкий показал книгу, помогавшую украинцам не забыть о предках вопреки навязанным идеям национализма. Видео © Telegram / Виктор Водолацкий — депутат Государственной думы РФ

"Её нашли в одном из освобождённых домов, где она хранилась как память о предках, вопреки навязанным идеям национализма и бандеровщины. <...> Символичное название "Книга памяти Украины" — это как таблетка для памяти тем, кто забыл, с кем воевали их деды", — написал он в своём телеграм-канале.

Водолацкий рассказал, что на страницах перечислены фамилии участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а также отметил, что такие книги должны снова появиться во всех школах и домах нашей страны.

Депутат добавил, что книга попала к нему в руки, когда он находился в расположении 4-й штурмовой роты нашей Гвардейской казачьей бригады, а также поделился подробностями визита. Например, показал, как его угощали картошкой, которая в полевых условиях является настоящим шедевром.