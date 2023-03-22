КНДР запустила крылатую ракету в сторону Японского моря

КНДР снова провела ракетные испытания, запустив крылатую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила южнокорейская газета "Чосон ильбо" со ссылкой на военные источники.

По данным издания, запуск состоялся из портового города Хамхын. Дальность полёта ракеты, предположительно, составила две тысячи километров.