Любитель селфи сорвался со второго этажа ГУМа из-за слишком тяжёлого рюкзака

Москвич упал со второго этажа в ГУМе, пытаясь сделать селфи на перилах. Как сообщает SHOT, всему виной тяжёлый рюкзак.

По предварительным данным, мужчина гулял по ТЦ на Красной площади и решил сделать эффектный снимок: присел на перила, достал телефон, но вдруг рюкзак отправил его в неконтролируемый полёт. Пострадавший приземлился на первом этаже возле фонтана, его госпитализировали в НИИ Склифосовского с диагнозом "перелом крестца".