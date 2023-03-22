Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 08:26

Любитель селфи сорвался со второго этажа ГУМа из-за слишком тяжёлого рюкзака

SHOT: Москвич упал со второго этажа в ГУМе, пытаясь сделать селфи на перилах

Москвич упал со второго этажа в ГУМе, пытаясь сделать селфи на перилах. Как сообщает SHOT, всему виной тяжёлый рюкзак.

По предварительным данным, мужчина гулял по ТЦ на Красной площади и решил сделать эффектный снимок: присел на перила, достал телефон, но вдруг рюкзак отправил его в неконтролируемый полёт. Пострадавший приземлился на первом этаже возле фонтана, его госпитализировали в НИИ Склифосовского с диагнозом "перелом крестца".

Названа реальная причина, почему женщины делают так много селфи

Названа реальная причина, почему женщины делают так много селфи

Ранее Лайф писал, как в Подмосковье попытка подростка сделать красивое селфи в заброшке закончилась смертью. Трагедия произошла в подмосковном Звенигороде: подросток хотел сделать селфи в заброшенном здании, но упал с высоты и умер.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Алексей Берковиц
  • Новости
  • гум
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров