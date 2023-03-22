Любитель селфи сорвался со второго этажа ГУМа из-за слишком тяжёлого рюкзака
SHOT: Москвич упал со второго этажа в ГУМе, пытаясь сделать селфи на перилах
Москвич упал со второго этажа в ГУМе, пытаясь сделать селфи на перилах. Как сообщает SHOT, всему виной тяжёлый рюкзак.
По предварительным данным, мужчина гулял по ТЦ на Красной площади и решил сделать эффектный снимок: присел на перила, достал телефон, но вдруг рюкзак отправил его в неконтролируемый полёт. Пострадавший приземлился на первом этаже возле фонтана, его госпитализировали в НИИ Склифосовского с диагнозом "перелом крестца".
Ранее Лайф писал, как в Подмосковье попытка подростка сделать красивое селфи в заброшке закончилась смертью. Трагедия произошла в подмосковном Звенигороде: подросток хотел сделать селфи в заброшенном здании, но упал с высоты и умер.
Агентство "Москва"