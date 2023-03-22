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22 марта, 08:46

Курс евро впервые с 21 апреля превысил 83 рубля

Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара расчётами "завтра" в ходе торгов повышался до 76,99 рубля, курс евро — до 82,98 рубля. Стоимость юаня тем временем почти не меняется и составляет около 11,16 рубля.

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10 марта Лайф писал, что курс евро на Мосбирже превысил 81 рубль впервые с 22 апреля прошлого года. Причины роста евро к рублю эксперты связывают с политикой Центробанка и Минфина, которая предполагает поддержку экспортёров и наполнение бюджета. Ну и сохранение геополитической напряжённости поддерживает высокий уровень спроса на евро.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Марина Калегина
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