Курс евро впервые с 21 апреля превысил 83 рубля
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Курс доллара расчётами "завтра" в ходе торгов повышался до 76,99 рубля, курс евро — до 82,98 рубля. Стоимость юаня тем временем почти не меняется и составляет около 11,16 рубля.
10 марта Лайф писал, что курс евро на Мосбирже превысил 81 рубль впервые с 22 апреля прошлого года. Причины роста евро к рублю эксперты связывают с политикой Центробанка и Минфина, которая предполагает поддержку экспортёров и наполнение бюджета. Ну и сохранение геополитической напряжённости поддерживает высокий уровень спроса на евро.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин