Курс евро впервые с 21 апреля превысил 83 рубля

Курс евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара расчётами "завтра" в ходе торгов повышался до 76,99 рубля, курс евро — до 82,98 рубля. Стоимость юаня тем временем почти не меняется и составляет около 11,16 рубля.