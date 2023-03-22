ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2023, 09:09

Путин поддержал идею об особом статусе для раненных в ходе СВО детей

Львова-Белова: Путин поддержал идею особого статуса для детей, пострадавших в СВО

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею наделить специальным статусом детей, раненных в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Президент это (введение статуса. — Прим. Лайфа) поддержал, сейчас это прорабатывается в профильных ведомствах. Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий", — уточнила она во время фестиваля по профориентации "Билет в будущее" в Екатеринбурге.

Адвокат рассказал, какие льготы предусмотрены для детей участников СВО
Адвокат рассказал, какие льготы предусмотрены для детей участников СВО

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить участникам спецоперации не менее 14 дней отпуска каждые полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту отдыха и обратно.

BannerImage

Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дети
  • Мария Львова-Белова
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar