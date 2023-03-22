Путин поддержал идею об особом статусе для раненных в ходе СВО детей

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею наделить специальным статусом детей, раненных в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Президент это (введение статуса. — Прим. Лайфа) поддержал, сейчас это прорабатывается в профильных ведомствах. Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий", — уточнила она во время фестиваля по профориентации "Билет в будущее" в Екатеринбурге.