Президент России Владимир Путин поблагодарил "Единую Россию" за патриотическую позицию по международной тематике. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем фракции ЕР в Госдуме Владимиром Васильевым.

"По международной тематике [партия] занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно. Хочу сказать, что я очень благодарен фракции за ту позицию, которую она занимает", — подчеркнул глава государства.

Президент Владимир Путин встретился с руководителем фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"

Также президент отметил большую работу, которую проводит "Единая Россия", поблагодарил партию за многочисленные инициативы по важнейшим направлениям социально-экономического развития, защите прав граждан, развитию социальной сферы.