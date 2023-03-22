Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 09:20

Путин поблагодарил "Единую Россию" за патриотическую позицию по международной тематике

Президент России Владимир Путин поблагодарил "Единую Россию" за патриотическую позицию по международной тематике. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем фракции ЕР в Госдуме Владимиром Васильевым.

"По международной тематике [партия] занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно. Хочу сказать, что я очень благодарен фракции за ту позицию, которую она занимает", — подчеркнул глава государства.

Президент Владимир Путин встретился с руководителем фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"

Также президент отметил большую работу, которую проводит "Единая Россия", поблагодарил партию за многочисленные инициативы по важнейшим направлениям социально-экономического развития, защите прав граждан, развитию социальной сферы.

Сенатор Лантратова: "Единая Россия" будет содействовать подготовке женщин-кандидатов к выборам

Сенатор Лантратова: "Единая Россия" будет содействовать подготовке женщин-кандидатов к выборам

А ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил вклад депутатов "Единой России" в подготовку законопроектов, необходимых для интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое пространство нашей страны.

Обложка ©

kremlin.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Единая Россия
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров