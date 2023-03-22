Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Киева

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве не обсуждали "украинский мирный план", так как этот вопрос касается двусторонних отношений Пекина и Киева. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил", — отметил представитель Кремля.