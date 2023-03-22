Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Киева
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве не обсуждали "украинский мирный план", так как этот вопрос касается двусторонних отношений Пекина и Киева. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 24 февраля 2023 года Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин заявил, что этот план Пекина может быть взят за основу урегулирования.
LIFE / Павел Баранов