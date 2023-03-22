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22 марта, 09:48

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Киева

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве не обсуждали "украинский мирный план", так как этот вопрос касается двусторонних отношений Пекина и Киева. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил", отметил представитель Кремля.

Зеленский посетовал, что Китай не ответил на его "мирный план"

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Напомним, 24 февраля 2023 года Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин заявил, что этот план Пекина может быть взят за основу урегулирования.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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