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22 марта, 10:47

Блогеров обвинили в новой беде фитнес-клубов

Фитнес-клубы столкнулись с дефицитом кадров из-за перехода тренеров в онлайн

Уход инструкторов по фитнесу на удалёнку привёл к дефициту профессиональных тренеров на местах, об этом говорится в исследовании FitnessData. Так, в фитнес-индустрии соискателей теперь в два с половиной раза меньше, чем в других областях.

Из-за этого фитнес-клубы вынуждены самостоятельно обучать персонал, что замедляет открытие новых площадок, говорят аналитики. После прохождения обучения кадры удерживают в компании за счёт системы поощрений, при этом уровень заработной платы остаётся невысоким: в среднем тренеры в клубах получают 50% от стоимости тренировки. Тем временем за 2022 год число соискателей сократилось на 30%, а количество вакансий выросло на 19%.

По мнению руководителя FitnessData Максима Боровикова, главной причиной нехватки кадров стал постепенный переход тренеров в онлайн из-за пандемии. Так, 27% инструкторов уже перешли в онлайн, ещё 47% планируют покинуть клубы. Согласно статистике, сейчас в России 39 тысяч фитнес-блогеров, у каждого из которых в среднем около двух с половиной тысяч подписчиков.

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А согласно результатам другого исследования, в Екатеринбурге и Челябинске женщины стали чаще искать работу в IT и логистике. В сфере информационных технологий количество женских резюме увеличилось на 38%.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Ирина Фальке
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