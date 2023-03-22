От дрессировки к воспитанию: 8 способов пресечь истерику ребёнка в магазине

Детское непослушание — обычное явление, но оно доставляет массу переживаний родителям, которые не знают, как лучше реагировать на поведение ребёнка. Врач – психиатр-психотерапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Вирт дала советы в беседе с Лайфом.

Первый способ воздействовать на детей — радикальный, но он позволяет решить проблему прямо в момент её возникновения, когда некогда размышлять. Однако в долгосрочной перспективе этот метод неэффективен, так как ничему не учит детей. Поэтому применять его нужно в острых ситуациях.

"Представим ситуацию: ребёнок без разрешения хватает товары в магазине. Тогда нужно или устранить тот предмет, на который направлено поведение, или удалить от него ребёнка. Применяя этот метод, вы либо не берёте ребёнка с собой в магазин или идёте в тот магазин, где продаются только неинтересные для него товары", — объяснила медик.

Второй способ — это наказание, но такой метод также мало чему обучает. Эффективность увеличивается, если ответственность наступает сразу же после неправильного поведения. Однако если мотивация выше страха наказания, то детский поступок повторится.

Третий способ — это прекращать неприятный стимул, пока поведение ребёнка не изменится в сторону правильного. В нашем примере с магазином родитель может остановиться и никуда не идти, пока малыш не вернёт товар на место. Как только это произойдёт, можно продолжить покупки.

Четвёртый — игнорирование ребёнка, когда он ведёт себя плохо. Но тут важно понимать, что малыш точно знает, как поступать правильно, иначе реакция родителя ни к чему не приведёт. Этот метод идеально работает с детским ворчанием, "нытьём", постоянными жалобами, которые могут родителей свести с ума.

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Пятый — предложить ребёнку поведение, которое будет физически несовместимо с неправильным. В нашем примере можно дать ему что-то нести в руках, катить тележку, чтобы ребёнок не имел возможности хватать с магазинных полок понравившиеся ему вещи.

Шестой способ — сделать так, чтобы неправильное поведение повторялось по вашему сигналу. Можно специально указывать детям на товар, который вам нужно купить, чтобы они сами его доставали и клали в корзину. Тогда не будет желания стянуть что-то ещё.

Седьмой — поощрять правильное поведение. Лучше всего сочетать метод с игнорированием плохого поступка. И последний способ — наиболее эффективный, но самый сложный, это попытаться выяснить детскую мотивацию.

"Попытайтесь понять, что хочет ребёнок, когда хватает товары в магазине: он требует внимания, он сам по себе активный, он хочет вам помочь? Попробуйте удовлетворить его потребность или предложите более экологичные способы это сделать", — резюмировала Вирт.